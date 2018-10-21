Афганистан: выборы на фоне терактов

В Афганистане идут подсчеты бюллетеней после прошедших здесь выборов в нижнюю палату парламента. Голосование состоялось на фоне терактов и обвинений в нарушениях. Большинство избирательных участков закрылись в 00:00 по местному времени, в воскресенье порядка 400 из них открылись вновь для тех, кому не удалось проголосовать в субботу.