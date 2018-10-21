В Афганистане идут подсчеты бюллетеней после прошедших здесь выборов в нижнюю палату парламента. Голосование состоялось на фоне терактов и обвинений в нарушениях. Большинство избирательных участков закрылись в 00:00 по местному времени, в воскресенье порядка 400 из них открылись вновь для тех, кому не удалось проголосовать в субботу.
Афганистан: выборы на фоне терактов
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Афганистан: выборы на фоне терактов
За порядком на участках следили 70 тысяч сотрудников силовых структур страны. И тем не менее В день выборов погибли по меньшей мере 28 человек.
"Был взрыв. Я упал на землю. Повсюду была кровь. Много погибших. Что потом произошло я уже не знаю" - рассказывает пострадавший.
В провинциях Газни и Кандагар по соображениям безопасности голосование было отложено. Свои кандидатуры в 249-местную нижнюю палату высшего законодательного органа республики выдвинули 2,7 тыс. человек. Предварительные данные, как ожидается, будут известны не раньше ноября.