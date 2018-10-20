Противники Brexit'a вышли на улицы Лондона

Масштабная акция протеста против выхода Великобритании из ЕС прошла в субботу в Лондоне. По данным организаторов шествия, в нем приняли участие более полумиллиона британцев из разных уголков Соединенного Королевства.

"Остановить Brexit", "Великобритания - часть ЕС" - под такими лозунгами люди прошли по улицам британской столицы.

Вот, что заявил возглавивший манифестацию мэр Лондона Садик Хан: "Многие обещания, сделанные два года после референдума по "брекситу", так и не были претворены в жизнь. В подобных обстоятельствах, мы считаем, что британцы могут вновь высказать свою точку зрения: согласны ли они на такой выход из ЕС".

В сентябре руководство оппозиционной Лейбористской партии допустило возможность проведения второго референдума, на котором жители страны смогли бы одобрить или отвергнуть договоренность об условиях осуществления Brexit, которую кабинет Терезы Мэй надеется согласовать с Брюсселем.

Мэй хочет выиграть время

На этой неделе Тереза Мэй приняла участие в очередном саммите ЕС по вопросу выхода Великобритании. По завершении встречи она отказалась встречаться с журналистами. Однако информированные источники сообщили, что Мэй готова пойти на некоторые уступки в отношении ЕС, особенно в вопросе границы с Ирландией, чтобы выиграть время.

Одновременно стало известно, планировавшийся в ноябре экстренный саммит ЕС по "брекситу" был отменен.

Великобритания должна покинуть Евросоюз с марте следующего года. Однако целый ряд ключевых вопросов до сих пор не согласован. На этом фоне в Лондоне и Брюсселе допустили возможность продлить переходный период еще на год.

"Это достойно лишь сожаления, - считает убежденный евроскептик Найджел Фарадж. - Это означает, что еще в течение года мы не сможем самостоятельно принимать законы, контролировать наши границы. Более того, глава правительства Тереза Мэй хочет выделить на это дополнительные деньги. Я считаю, что проблема уже не в брексите, проблема - в нашем премьер-министре".

Таким образом Тереза Мэй оказалась под градом критики не только со стороны оппозиции, выступающей против выхода из ЕС, но также со стороны сторонников так называемого "жесткого брексита".