Смерть Хашогджи: признания Эр-Рияда

Власти Саудовской Аравии обещают наказать по всей строгости закона всех причастных к гибели журналиста Джамаля Хашогджи. Ранее Эр-Рияд подтвердил смерть репортера, заявив, что мужчина был убит в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле.

По делу задержаны 15 подданных королевства, прилетевших в Стамбул в день исчезновения Хашогджи, а также водитель и два сотрудника консульства.

Со своих постов уволены советник королевской канцелярии в ранге министра Сауд аль-Кахтани и заместитель начальника разведслужбы генерал Ахмад Ассири. Последний, по данным ряда источников, отбирал людей, причастных к исчезновению журналиста.

Весной нынешнего года Ассири отвечал на вопросы Еuronews в программе "Глобальный Диалог". Речь тогда, в частности, шла о предстоящих в стране реформах.

Euronews: "Как насчет социальных прав? Вождение для женщин – это, конечно, важно, но как насчет свободы выражения мнений, свободы слова? Если кто-то сегодня не согласен с правительством, может ли он об этом сказать?"

Ахмад Ассири: "К модернизации общества нужно идти постепенно. Слишком быстрые изменения могут вызвать негативные последствия... Курс на рефрмы демонстрирует намерение короля и правительства постепенно двигаться к переменам. Уверяю вас, мы не проводим изменения потому, что хотим ублажить народ Мы меняемся, потому что хотим осуществить наши мечты. Мы не хотим тратить время в бесконечной погоне за мечтами. Мы хотим их реализовать”.

Комментируя заявление Эр-Рияда относительно гибели журналиста, президент США Дональд Трамп сообщил, что не хочет отказываться от сделки по продаже вооружения Саудовской Аравии. "То, что случилось недопустимо", - сказал Трпамп, подчеркнув при этом, что Эр-Рияд всегда был прекрасным союзником.

В минувшую пятницу десятки демонстрантов собрались у здания Белого дома в Вашингтона. "Мы требуем справедливости для Хашогджи" - скандировали активисты. Манифестанты также выразили недовольство теплыми на их взгляд отношениями между США и Саудовской Аравией.