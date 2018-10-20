Космический аппарат BepiColombo отправился в семилетний полет к Меркурию. Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане.
BepiColombo летит к Меркурию
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BepiColombo летит к Меркурию
BepiColombo - совместная миссия Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований. В ходе этой миссии к Меркурию должны быть доставлены два орбитальных аппарата. Их задача - изучение ближайшей к Солнцу планеты и окружающего пространства. Ряд научных приборов, установленных на борту двух аппаратов BepiColombo, разработаны при участии российских специалистов.
Планируется, что зонд подлетит к Меркурию в 2025 году и проведет на его орбите как минимум год.