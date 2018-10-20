"Остановите Brexit"

Масштабная акция протеста против выхода Великобритании из ЕС прошла в субботу в Лондоне. По данным организоторов шествия, в нем приняли участие более полумиллиона британцев из разных уголков Соединенного Королевства.

На этой неделе Тереза Мэй приняла побывала в Брюсселе на встрече лидеров ЕС по вопросу выхода Великобритании. Она отказалась встречаться с журналистами. Однако информированные источники сообщили, что Мэй готова пойти на некоторые уступки в отношении ЕС, особенно в вопросе границы с Ирландией, чтобы выиграть время.

При этом проведнение экстренного саммита по "брекситу" в ноябре было отменено.