Кому достанется рекордный джекпот?

В США готовится очередной розыгрыш знаменитой лотереи Mega Millions, и в Америке это событие вызывает огромный ажиотаж. На кону астрономическая сумма - 1,6 миллиарда долларов! Именно такой джекпот достанется обладателю счастливого билета.

Розыгрыш состоится во вторник, 23 октября, и в магазинах выстроились очереди желающих испытать фортуну. "Все играют в эту лотерею, но возможно, повезет именно мне", - говорит Джулия, пенсионерка из Филадельфии. Правда пока она не знает, что будет делать с такой суммой.

А вот для Дункана, молодого отца семейства, этот вопрос даже не стоит: "Куплю огромный дом, отправлюсь путешествовать. И точно больше никогда не буду работать".

Размер джекпота американской лотереи Mega Millions непрерывно рос с июля текущего года. И вот теперь он достиг рекордной отметки.

Для того, чтобы выиграть, необходимо купить счастливый билет с комбинацией из десяти цифр. Правда, шанс взять главный приз 1 на 300 миллионов. В этой связи ажитотаж в США вызвал немало ироничных и откровенно насмешливых комментариев в соцсетях: