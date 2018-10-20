Эр-Рияд подтвердил смерть журналиста Джамаля Хашогджи

Власти Саудовской Аравии подтвердили смерть журналиста Джамаля Хашогджи. Эр-Рияд утверждает, что мужчина был убит в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле, куда отправился второго октября. Генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб сообщил, что ведется расследование, под следствием находятся 18 человек. Эр-Рияд обещает наказать причастных к смерти журналиста по всей строгости закона.