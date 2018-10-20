Власти Саудовской Аравии подтвердили смерть журналиста Джамаля Хашогджи. Эр-Рияд утверждает, что мужчина был убит в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле, куда отправился второго октября. Генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб сообщил, что ведется расследование, под следствием находятся 18 человек. Эр-Рияд обещает наказать причастных к смерти журналиста по всей строгости закона.
Эр-Рияд подтвердил смерть журналиста Джамаля Хашогджи
Эр-Рияд подтвердил смерть журналиста Джамаля Хашогджи
Комментируя заявление Эр-Рияда, президент США Дональд Трамп сообщил, что не хочет отказываться от сделки по продаже вооружения Саудовской Аравии.
Дональд Трамп, президент США: "Саудовская Аравия всегда была прекрасным союзником. То, что случилось недопустимо. Но я бы предпочел, чтобы отвечая на инцидент, мы не прибегали к отмене сделки на 110 миллиардов долларов, что означало бы потерю 600 тысяч рабочих мест" .
Тем временем полиция Турции ведет поиски останков Хашогджи в лесу близ Стамбула. Правоохранители прочесывают лесной массив в районе города Ялова. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, именно туда направился автомобиль с дипломатическими номерами, покинув саудовское генконсульство.