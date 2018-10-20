BepiColombo летит на Меркурий

Раскрыть тайны Меркурия - такова амбициозная цель еровпейско-японской миссии, отправившей к самой близкой к Солнцу и самой малоизученной небольшой планете два орбитальных зонда на одном транспортном модуле. В их разработке принимали участие и российские учёные.

Запуск был совершён с помощью ракеты-носителя Ариан-5 в ночь на субботу. Полёт продлится более 7 лет. Главной проблемой при создании орбитальных аппаратов была их защита от солнечной гравитации.

"Одна из особенностей Меркурия заключается в том, что эта планета вращается вокруг Солнца очень быстро. И поэтому с одной стороны нас тормозит гравитация Солнечной системы - а с другой стороны нам нужно увеличить скорость космического корабля, чтобы он шёл вровень с Меркурием. Когда он будем там, мы сможем вывести обе наши исследовательские станции на выбранные для них орбиты и получить от них очень важные для науки данные", - говорит Йоханнес Бенкхофф, научный руководитель европейской части миссии.

Ожидается, что космические зонды достигнут Меркурия к концу 2025 года. Они будут изучать поверхность планеты и окружающего её пространства, исследовать магнитосферу - в частности, попытаются разгадать еглавную на сегодняшний день загадку сильно наклоненного «на бок» магнитного поля планеты. Особый инртерес учёных вызвают и отложения на полюсах планеты, похожие на снег. Между тем температура на Меркурии достигает 450°С.

"Нам нужно изучить Меркурий, чтобы понять, как образовались планеты, - говорит планетолог Йорн Хельберт. - Если у нас будет модель, по которой сформировались все планеты, кроме Меркурия, она будет неполной, а значит и бесполезной. Для полноты картины нам нужны данные и об этой планете".

Ожидается, что миссия Бери Коломбо достигнет Меркурия в конце 2015 года. Она названа в честь инженера Джузеппе Коломбо, разработавшего теорию гравитационного маневра.