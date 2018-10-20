В Афганистане проходят выборы в Народную палату (нижнюю палату) парламента. Президент Ашраф Гани, опустивший свой бюллетень на одном из избирательных участков Кабула, призвал сограждан принять активное участие в голосовании.
Афганистан: граждане голосуют на выборах в парламент
Афганистан: граждане голосуют на выборах в парламент
В Афганистане работают свыше пяти тысяч избирательных участков в 32 из 34 провинций страны. В регионах Кандагар и Газни выборы отложены по соображениям безопасности.
За несколько недель до начала голосования в результате вылазок экстремистов погибли более 100 человек, в том числе, 10 кандидатов в депутаты. В день голосования защиту избирателей обеспечивают 50 тысяч сотрудников МВД, спецназ и военнослужащие, поддержку оказывают силы НАТО.
В списках для голосования свыше восьми миллионов избирателей и 2,7 тыс. кандидатов. Всего в нижней парламенте 249 мест. За ходом выборов следят тысячи местных и международных наблюдателей.