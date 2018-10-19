"Американская администрация полностью поддерживает израильскую политику в том, что касается Иерусалима, беженцев и поселений", - так генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат прокомментировал решение властей США объединить расположенные в Иерусалиме посольство и генконсульство, которое занимается делами палестинцев:
Слияние дипмиссий США в Иерусалиме: палестинцы в гневе
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Слияние дипмиссий США в Иерусалиме: палестинцы в гневе
"Намерение американского госдепартамента слить консульство с так называемым посольством – это очередной шаг в навязывании своих решений в переговорном процессе и еще одна попытка перейти от диалога к диктату".
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что объединение двух дипмиссий не означает, что американские власти изменили свою политику в отношении Иерусалима, Западного берега и Сектора Газа. Глава Госдепартамента подчеркнул, что посольство теперь будет заниматься и делами палестинцев, для этого в дипмиссии будет создан специальный отдел.