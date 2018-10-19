Стамбул готов к саммиту по Сирии

Лидеры России, Германии и Франции дали своё согласие на участие в новом саммите по Сирии, который через неделю должен состояться в Стамбуле. Идея провести такую встречу появилась ещё летом, а в сентябре в Турции прошли переговоры помощников глав государств.

В то же время французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что поедет в Турцию, только если в провинции Идлиб не развернутся масштабные боевые действия..

В пятницу Москва и Анкара сообщили о продлении срока действия соглашения по Идлибу:

«Российская и турецкая стороны проинформировали, что для реализации соглашения будет дано ещё время. Некоторые сроки уже прошли или проходят. Для дипломатии появилось больше времени. Это огромное облегчение, поскольку если события следовали бы военной логике — которой они слишком часто следовали на этой войне — новости были бы ужасными, и для мирных жителей, и для сотрудников гуманитарных организаций, из которых в Идлибе сейчас 12 тысяч человек», — рассказал советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланд.

Соглашение было подписано 17 сентября: Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону по линии соприкосновения враждующих сторон в провинции Идлиб. На прошлой неделе Москва и Анкара сообщили, что из этой зоны было выведено всё тяжёлое вооружение.