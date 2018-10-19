Один из буддийских храмов Мьянмы превратился в приют для питонов. В отличие от многих других религий, в святилище пригорода Янгона змея является отнюдь не символом греха. "Наги", что в переводе с санскрита "змеи" - мифические животные, мудрые хранители богатств подземного мира. И здесь их живых воплощений несколько десятков. Они ползают по дереву Будды, спят на подоконниках и у ног посетителей. Некоторых из змей подарили храму верующие, кое-кто из пресмыкающихся приполз сам - из соседнего леса. По легенде, первые два обитателя так и сделали.