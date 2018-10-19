Долгострой оштрафован за самострой: храм «Саграда фамилия» выплатит властям Барселоны 36 миллионов евро. Сумма пойдёт на улучшение городской инфраструктуры.
Долгострой оштрафован за самострой
Долгострой оштрафован за самострой
Одно из самых знаменитых сооружений мира с юридической точки зрения можно считать незаконным: город никак не контролирует ведущиеся работы. В результате существуют неопределённости даже с размером строительной площадки. Например, несколько колонн фактически находятся на тротуаре.
Дело в том, что более 130 лет назад храм закладывали за городской чертой, и строительство не попадало под действие городских законов. Но церковь возводят исключительно на пожертвования, и за жизнь нескольких поколений «Саграда» оказалась практически в центре Барселоны.
Долгострой планируют завершить к 2026 году — столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди.