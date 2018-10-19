Путин: "Возмездие неизбежно"

Россия готова применить ядерное оружие только если убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар. "В концепции Москвы о ядерном оружии нет превентивного удара", - заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" в Сочи. Глава государства предупредил возможных агрессоров, что в случае нападения возмездия им избежать не удастся:

"Наша концепция - это ответ на встречный удар. В этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие. Сами ничего как бы не делаем. Ну да, но тогда агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут".

Неделю назад в России прошли учения стратегических ядерных сил. Участие в них приняли авиация, флот и наземные силы. Также задействованы были средства системы предупреждения о ракетном нападении.

В ближайшие месяцы Россия примет на вооружение гиперзвуковый ракетный комплекс "Авангард", о чем также рассказал Владимир Путин на заседании клуба "Валдай". Президент подчеркнул, что высокоточного гиперзвукового оружия больше нет ни у одного государства, добавив, что ряд стран рассчитывают испытать свои прототипы только через полтора-два года.

Разработка этого комплекса стала ответом на односторонний выход США из договора о противоракетной обороне и развертывание Вашингтоном этой системы на территории как Соединенных Штатов, так и других стран. Использование "Авангарда", по словам Путина, позволит России опередить Китай и США в развертывании такого типа оружия.