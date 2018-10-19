No Comment: лучшее за неделю
В Сочи прошёл фестиваль по бейсджампингу – прыжкам с парашютом с фиксированных объектов. В нем приняли участие около 70 спортсменов. Они падали в ущелье с одного из самых длинных пешеходных подвесных мостов в мире, расположенного на высоте более 200 метров. За три дня соревнований совершено почти 500 прыжков.
Жители юга Франции пострадали от мощного наводнения. Основной удар стихии пришелся на департамент Од, где за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. По оценкам службы наблюдения за паводками, нынешнее наводнение здесь - самое сильное за последние 127 лет.
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл проводят турне по Австралии.
У побережья островов Фарн на северо-востоке Соединённого Королевства британский дайвер обрёл нового друга - тюленя.
В американском Хьюстоне прошла операция по спасению пони, застрявшего в дренажном канале.