Реюньон: как не тревожить китов

Французский остров Реюньон в Индийском океане считается одним из лучших мест, где в естественных условиях разрешено наблюдать за китами и даже плавать рядом с ними. Подобное времяпровождение очень популярно у туристов. Однако, как отмечают активисты-экологи, слишком любопытные дайверы все чаще нарушают правила "общения" с китами. Туристы нарушают спокойствие китов и подвергают опасности свои жизни. Чтобы предупредить возможные инциденты, власти высылают на места специальные бригады по защите китов и морских черепах. Активисты напоминают дайверам правила погружения. Главное из них - не спускаться в воду к группе китов, если на месте оказывается больше трех туристических лодок. Сезон наблюдения за китами, длившийся около шести месяцев, в настоящее время подходит к концу.