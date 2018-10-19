Трамп полагает, что Хашогджи мертв

Госсекретарь США Майк Помпео доложил президенту Дональду Трампу о переговорах с властями Саудовской Аравии и Турции относительно расследования по факту исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Последний раз репортера видели заходящим в консульство Эр-Рияда в Стамбуле.

Вскоре после этого американский лидер заявил, что Хашогджи, скорее всего погиб. "Мне определенно кажется, что это произошло. Это очень печально." - сказал Трамп, общаясь с журналистами. Он добавил, что ожидает окончательных результатов расследования.

Тем временем в Турции правоохранительные органы провели второй за неделю обыск в консульстве и завершили обыск в доме, в расположенной неподолеку резиденции саудовского посла в Стамбуле. Последний в минувший вторник вернулся в Эр-Рияд. На этой неделе госсекретарь США Помпео побывал в Саудовской Аравии и Турции, где обсудил с властями этих стран исчезновение журналиста. По словам Помпео, Эр-Рияд обещал обнародовать результаты своего расследования.

Майк Помпео, госсекретарь США:

"Я сказал президенту Трампу, что мы должны дать им еще несколько дней с тем, чтобы все завершить, чтобы мы также имели полное представление о фактах, связанных с этим делом. И в этот момент мы сможем принимать решения о том, должны ли Соединенные Штаты и каким образом реагировать на инцидент вокруг Хашогджи".

В Турции полагают, что подозреваемых в убийстве Джамаля Хашогджи имеют связи с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Турецкие проправительственные СМИ опубликовали выводы следователей, которые утверждают, что саудовские агенты отрезали Хашогджи пальцы, обезглавили его и расчленили. Официально эта версия пока не получила подтверждения или опровержения со стороны турецких властей.