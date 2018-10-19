Керчь: пострадавших доставили в Москву

Несколько пострадавших в результате взрыва и стрельбы в керченском колледже были отправлены на лечение в Москву. Из Симферополя в столицу России раненых доставили на специальных бортах МЧС. Большинство пострадавших смогли выдержать перелет, но одной девушке во время транспортировки стало хуже, врачи не успели ее спасти.