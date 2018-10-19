Несколько пострадавших в результате взрыва и стрельбы в керченском колледже были отправлены на лечение в Москву. Из Симферополя в столицу России раненых доставили на специальных бортах МЧС. Большинство пострадавших смогли выдержать перелет, но одной девушке во время транспортировки стало хуже, врачи не успели ее спасти.
Керчь: пострадавших доставили в Москву
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Керчь: пострадавших доставили в Москву
"Как правило, у них у всех минно-взрывная травма, тяжелая и крайне тяжелая степень", - рассказал сотрудник "Центроспаса" Андрей Ярцев.
В "Крымском доме" в Киеве – культурной организации, которая занимается крымской тематикой – была создана "Книга памяти". Запись в ней оставил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров:
"Здесь мы выражаем наши соболезнования друзьям и родным жертв и раненых".
Прощание с погибшими пройдет в эту пятницу. Власти Крыма ожидают, что на церемонию приедут около 10 тысяч человек.