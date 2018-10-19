Керчь прощается с погибшими

Десятки тысяч человек пришли проститься с погибшими в керченском Политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Еще несколько раненых остаются в больницах в тяжёлом состоянии. На центральной площади города в пятницу установили 17 закрытых гробов.

«Мы простились с двумя знакомыми. Город единый, поэтому тут все знакомые, все друг друга знают. Владик Лазарев — мой ученик, Аня Журавлёва — девочка, танцевавшая в одном коллективе с моей дочерью. перспективные, молодые. Большая потеря и утрата для всех нас», — говорит Виктория.

«Сосед наш, хороший мальчик. Мы играли вместе с ним в футбол в детстве. Мамы наши знакомы хорошо. Хороший мальчик был, добрый, отзывчивый», — вспоминает Валентина.

Как местные власти, так и выжившие сомневаются в том, что покончивший с собой студент мог в одиночку организовать масштабное нападение. Однако следователи , работающие как на месте трагедии, так и по всему городу, пока не дают официальных комментариев.

В понедельник занятия в колледже должны возобновиться — но в другом здании, так как старое пострадало во время взрыва.

Галина Полонская, Euronews:

«Те, кто пришли на церемонию прощания в Керчи, могли увидеть фотографии, установленные рядом с закрытыми гробами. Улыбающиеся, молодые, красивые: селфи на пляже и на природе. Семьи хотят, чтобы их запомнили именно такими».