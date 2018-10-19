Брюссель ждёт разъяснений от рима

Брюссель надеется на конструктивный диалог с Римом. Об этом заявил еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси после того, как Еврокомиссия выразила своё недовольство бюджетом Италии на будущий год, свёрстанным с дефицитом в 2,4% от ВВП.