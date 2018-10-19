Трагедия в Керчи: "Под завалами до сих пор остаются люди"

Тяжелый день для Керчи. В пятницу жители города прощаются с погибшими в результате стрельбы и взрыва в местном политехническом колледже. По последним данным, жертвами массового убийства стали 20 человек. Несколько подростков находятся в тяжелом состоянии.

Жители Керчи не могут прийти в себя, и они опасаются, что число погибших еще может возрасти, поскольку, как говорят очевидцы, еще не всех успели вытащить из-под завалов.

"Когда мы все вышли, я вывел девочку с пулевым ранением. Я ее вывел, отдал скорой и сам старался оказать какую-то помощь остальным. Все машины, все маршрутки останавливались, потому что скорых не хватало, не хватало вообще машин. Выносили из колледжа тела с повреждениями. Кто-то обгорел, у кого-то не было конечности какой-то, выносили убитых, раненых, всех абсолютно увозили. Насколько известно, обрушился второй этаж, и под обвалами до сих пор люди", - говорит Даниил Гроск, студент второго курса.

REUTERS/Pavel Rebrov

Следствие пытается выяснить, что подтолкнуло подозреваемого к этому преступлению. Власти Крыма говорят, что 18-летний Владислав Росляков не вызывал никакого беспокойства ни у преподавателей, ни у психологов.

Ранее глава региона Сергей Аксенов высказал предположение, что студент не мог подготовить массовое убийство в одиночку, и заявил, что задача следствия сейчас – выяснить, кто готовил стрелка к этому преступлению.

Галина Полонская, Euronews: "С каждым часом становятся известны все более ужасающие детали той драмы, которая разыгралась здесь, в политехническом колледже Керчи. И те дети, которые смогли выжить и уже в состоянии говорить, уверяют, что забыть этот страшный день они не смогут никогда".