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Великобритания

Спрос на немецкие паспорта растёт

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Спрос на немецкие паспорта растёт

Спрос на немецкие паспорта растёт
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За последние годы резко возросло число британцев, желающих получить подданство Германии. Причина тому - "брексит". Об этом пишут немецкие СМИ, ссылаясь на источники в Бундестаге. Согласно их данным, после референдума по выходу Соединённого королевства из Евросоюза количество запросов на предоставление гражданства ФРГ увеличилось в несколько раз.

Чаще всего просителями выступают британцы, имеющие немецкое происхождение. И восстановления гражданства добиваются те, кто бежал в Великобританию от нацистского режима, или их потомки.

Так, в 2015 г. немецкие посольства в Великобритании зарегистрировали 59 таких прошений, через год - 760. В 2017 г. их было в два с половиной раза больше. Наконец, с января по сентябрь текущего года уже поступило 1147 запросов.

Большинство заявителей опираются на статью 116 немецкого Основного закона. В ней говорится о том, что право на получение паспорта Германии имеют те, кого в годы войны нацисты лишили гражданства по политическим, расовым или религиозным мотивам, а также их потомки.