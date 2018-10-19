Спрос на немецкие паспорта растёт

За последние годы резко возросло число британцев, желающих получить подданство Германии. Причина тому - "брексит". Об этом пишут немецкие СМИ, ссылаясь на источники в Бундестаге. Согласно их данным, после референдума по выходу Соединённого королевства из Евросоюза количество запросов на предоставление гражданства ФРГ увеличилось в несколько раз.

Чаще всего просителями выступают британцы, имеющие немецкое происхождение. И восстановления гражданства добиваются те, кто бежал в Великобританию от нацистского режима, или их потомки.