Космический аппарат BepiColombo отправляется в семилетний полет к Меркурию. Эту планету астрономы часто называют наименее изученной в Солнечной системе. BepiColombo - совместная миссия Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований. Полет к Меркурию - сложнейшая техническая задача.
BepiColombo: долгий путь к Меркурию
BepiColombo: долгий путь к Меркурию
"У Меркурия есть особенность. Эта планета очень быстро вращается вокруг Солнца", - поясняет ученый Йоханнес Бенкхоф. Основной проблемой в миссии на Меркурий остается близость Солнца: зонд может просто втянуть гравитационным полем звезды. Для того, чтобы этого избежать, разработана специальная траектория с облетами ближайших планет.
У этой космической миссии амбициозные цели: изучить состав поверхности Меркурия и окружающего его пространства, оценить геологическую историю развития планеты, проанализировать происхождение магнитного поля и исследовать его взаимодействие с солнечным ветром; картировать распространенность водородсодержащих соединений и водяного льда в полярных областях.
Йорн Хелберт, ученый: "Нам необходимо исследовать Меркурий, чтобы понять, как образовались планеты. Модели формирования планет, без учета Меркурия, несостоятельны. Поэтому, происхождение Меркурия надо изучать".
Планируется, что зонд подлетит к Меркурию в 2025 году и проведет на его орбите как минимум год.