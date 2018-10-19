Виртуальные пограничники ЕС

Вот как, возможно, в будущем начнётся наше путешествие в Европу: в аэропорту прибытия обычные при контроле вопросы будет задавать анимационный персонаж. Но его возможности во много раз превосходят возможности обычного пограничника: сложное программное обеспечение позволит практически безошибочно определить, называет ли человек истинную цель своего прибытия в страну.

"Мы взяли за основу невербальное поведение. Очень-очень мелкие, незаметные микро-жесты. К примеру нам неважно, улыбается ли человек и хмурится. Мы ловим очень мелкие движения, какие, например, совершает глаз, когда смотрит влево или вправо. Так вот, мы берём это , учитываем поправку на риск и используем эти данные. И тогда, задав вопрос, можно определить, лжёт ли человек, отвечая на него, или нет", - поясняет Килей Крокет, специалист по вычислительном интеллекту из Манчестерского университета. Она возглавила одну из команд-разработчиков.

iBorderCtrl, как его называют - продукт совместной работ ученых и пограничной полиции 13 европейских стран. Проект, на разработку которого уже потрачено более 4 млн евро, финансируется программой "Горизонты-2020" Европейского союза, предназначенной для решения социальных проблем в ЕС.

Виртуального пограничника впервые представят на фестивале науки, организованном университетом Манчестера. Первые пилотные версии планируется запустить уже в ноябре на одном пограничном переходе в Греции, ещё на одном - в Латвии и на двух - в Венгрии. Компьютеры не заменят настоящих пограничников, но они помогут надёжнее защитить рубежи ЕС от потенциальных террористов.

Технологии для повышения уровня безопасности в уже существуют. Так в аэропорту используется технология распознавания лиц для идентификации людей, путешествующих незаконно.

В Дубае испльзуют биомтерию глаза.