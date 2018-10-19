Гарри и Меган в компании серферов

Герцог и герцогиня Сассекские составили компанию серферам на пляже Бонди-бич в пригороде Сиднея, правда, встать на доску члены королевской семьи не решились. Принц Гарри и Меган Маркл присоединились к акции, которую устроило местное серфинг-сообщество, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам психического здоровья.

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Накануне герцог и герцогиня побывали в Мельбурне. и одной из поклонниц королевской семьи в этот день особенно повезло:

"Принц Гарри обнял меня. Я влюбилась в эту семью еще когда мне было восемь лет. Я езжу за ними по всему миру. Мне сейчас выпал такой шанс. Я не ожидала, потому что на самом деле это противоречит протоколу. Это невероятно!"

Принц Гарри и Меган Маркл отправились в Австралию четыре дня назад. И буквально через пару часов, после того как их самолет приземлился в Сиднее, Кенсингтонский дворец сообщил, что герцогиня ждет ребенка.