Выборы в Кандагаре откладываются

Парламентские выборы в афганской провинции Кандагар откладываются. Избирательная комиссия перенесла назначенное на 20 октября голосование на неделю. Данное решение было принято после того, как в четверг в результате нападения у дворце губернатора были убиты начальник местной полиции и глава отделения Национального управления безопасности.