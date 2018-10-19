Срочная новость

Срочная новость

Афганистан

Выборы в Кандагаре откладываются

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

Выборы в Кандагаре откладываются

Выборы в Кандагаре откладываются
Размер текста Aa Aa

Парламентские выборы в афганской провинции Кандагар откладываются. Избирательная комиссия перенесла назначенное на 20 октября голосование на неделю. Данное решение было принято после того, как в четверг в результате нападения у дворце губернатора были убиты начальник местной полиции и глава отделения Национального управления безопасности.

Голосование должно состояться, несмотря ни на что - считают эксперты.

"Люди обеспокоены ситуацией с безопасностью в стране и надеются, что смогут на нее повлиять, как раз проголосовав на выборах. Для афганцев очень важны и экономические проблемы. Они надеются, что с приходом в парламент нового поколения депутатов, здесь тоже произойдут изменения к лучшему", - говорит политолог из Кабула Фариба Пажох.

Из-за решения же избиркома голосование вновь затягивается. Выборы уже не раз откладывались из-за нестабильной ситуации в стране, а также из-за технических сложностей и различных организационных проблем.