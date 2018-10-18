Варшава: снос памятника советским солдатам

В Варшаве рабочие приступили к демонтажу памятника Благодарности Красной армии, установленного в Скарышевском парке на правом берегу Вислы. Мемориал был создан в 1946 году на месте братской могилы 26 советских солдат, останки кjторых затем перезахоронили на мемориальном кладбище, а памятник перенесли на другое место в том же парке в 1968 году.Этот монумент регулярно становился мишенью вандалов.