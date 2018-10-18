В Варшаве рабочие приступили к демонтажу памятника Благодарности Красной армии, установленного в Скарышевском парке на правом берегу Вислы. Мемориал был создан в 1946 году на месте братской могилы 26 советских солдат, останки кjторых затем перезахоронили на мемориальном кладбище, а памятник перенесли на другое место в том же парке в 1968 году.Этот монумент регулярно становился мишенью вандалов.
Варшава: снос памятника советским солдатам
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Варшава: снос памятника советским солдатам
В октябре прошлого года в Польше вступил в силу обновленный закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Польские эксперты посчитали, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране. Несколько десятков из них уже демонтированы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снос памятников в Польше и в других странах Восточной Европы "частью глобальной стратегии по пересмотру итогов Второй мировой войны".