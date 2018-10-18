В следующий четверг, 25 октября, в Москве начнётся рассмотрение по существу дела режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии». Накануне суд отказался возвращать дело в прокуратуру, на чём настаивала защита.
Дело Серебренникова: суд через неделю
Дело Серебренникова: суд через неделю
Адвокаты заявили, что намерены опросить около 400 свидетелей — по возможности всех участников проекта «Платформа». В списке свидетелей обвинения при этом — 47 человек.
«Защита всегда считала, что домашний арест для Сереберенникова, Итина и Малобродского является мерой чрезмерной, и поэтому мы просили её отменить. К сожалению, эта мера осталась без изменений», — сообщил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.
Кирилла Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении государственных средств, выделенных на развитие современного искусства в рамках проекта «Платформа», для реализации которого была создана некоммерческая организация «Седьмая студия». Как полагает следствие, похищено не менее 133 млн рублей из 214 выделенных бюджетом. Серебренников и его соратники вину отрицают.