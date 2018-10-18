Дело Хашогджи: США ждут доказательств

Турецкие следователи завершили обыск в резиденции саудовского генконсула в Стамбуле в рамках расследования дела об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. а примерно за два часа до приезда турецких экспертов в резиденцию прибыли 11 членов саудовской следственной группы.

По данным турецких спецслужб, журналист был убит в здании дипломатического представительства. 2 октября он зашел туда для оформления документов и с тех пор не выходил на связь. На фоне этого исчезновения генконсул был освобожден от должности.

Соединенные Штаты запросили у Турции аудио- и видеоданные спецслужб, проливающие свет на произошедшее. Об этом сообщил президент Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме. Он сказал, что не уверен в существовании таких данных. По его словам, он выяснит этот вопрос у госсекретаря США Майкла Помпео, который накануне встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а до этого в Эр-Рияде — с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

При этом Майкл Помпео, как и Трамп, дал понять что Вашингтон не готов жертвовать союзническими отношениями с Эр-Риядом, даже если выяснится, что должностные лица Саудовской Аравии действительно несут ответственность за исчезновение Хашогджи. По словам Помпео, США дадут Турции и Саудовской Аравии "пространство для того, чтобы завершить свои расследования этого инцидента".