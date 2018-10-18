Папа римский принял Мун Чжэ Ина

В Ватикане в четверг состоялась встреча папы римского Франциска и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Как сообщается, беседа проходила за закрытыми дверями. Мун Чжэ Ин напомнил, что он католик, и обратился к Папе с просьбой молиться о примирении на корейской земле.

"Молитвы, которые мы направили ради мира на Корейском полуострове в базилике Святого Петра сегодня, будут звучать так же, как отголоски надежды в сердцах людей двух Корей, а также людей всего мира, которые желают мира", - сказал Мун Чжэ Ин.

Как сообщает агентство "Рёнхап", президент Южной Кореи устно передал папе римскому приглашение посетить Пхеньян от лидера КНДР Ким Чен Ына. Таким образом он выполнил свое обещание, данное при встрече в прошлом месяце северокорейскому лидеру. Южнокорейский президент намеревался подчеркнуть, что визит папы римского в Северную Корею приблизил бы прекращение холодной войны на Корейском полуострове. Как сообщается, Франциск пообещал во время встречи, что посетит КНДР, когда получит официальное приглашение от Пхеньяна. Ранее говорилось, что понтифик, возможно, посетит Северную Корею весной 2019 года.

По мнению аналитиков, возможный визит главы Римско-католической церкви в КНДР вписывается в контекст потепления отношений между двумя корейскими государствами, Северной и Южной Корее нужен символ и покровитель их сближения, и папа римский Франциск вполне может им стать.