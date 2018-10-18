Путин: ИГИЛ в Сирии казнит заложников

"Там в некоторых населённых пунктах остались представители ИГИЛ, и они начали в последнее время расширять зону своего присутствия: захватили там 130 семей - это почти 700 человек - в заложники. Они выдвинули ультиматумы, требования определённые, и предупредили, что если эти ультиматумы не будут исполняться, то они будут каждый день расстреливать по 10 человек. Позавчера расстреляли 10 человек, казнили. Они начали исполнять свою угрозу. Это просто ужас, катастрофа, на мой взгляд! Надо с этим что-то делать. Что же там коллеги наши отмалчиваются? И, по нашим данным, захватили причём в заложники и несколько граждан Соединённых Штатов и европейских стран".

По словам Путина, содействие Рос сии позволило "освободить от ИГИЛ около 95% территории Сирии", не допустить "окончательного развала сирийского государства и активного внедрения боевиков как на его территории, так и в соседних странах". Российский президент отметил, что цели, которые ставила Москва, начиная операцию в Сирии, "в целом достигнуты", а после окончательной победы над террористами с территории страны должны будут выйти все иностранные войска.