Юнкер: продлить переходный период - "хорошая идея"

Евросоюз готов продлить переходный период после выхода Великобритании из ЕС, если Лондон это предложит, заявил в четверг на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита Евросоюза председатель Европейского совета.

Со своей стороны глава Еврокомиссии назвал "высокой" вероятность того, что переходный период не завершится после декабря 2020 года: "Вероятнее всего, переходный период будет продлен, это хорошая идея, - прокомментировал Жан-Клод Юнкер главную тему дня. - Нельзя сказать, что это оптимальная идея из всех возможных, но, думаю, она даст нам возможность наилучшим образом подготовиться к будущим отношениям".

"Сегодня я чувствую, что мы придвинулись на шаг ближе к окончательному решению и к самой сделке, - заявил в свою очередь Дональд Туск. - Может быть, это скорее эмоциональное впечатление, нежели рациональное, но, как вы знаете, эмоции имеют большое значение в политике".

Выступая через полчаса после руководства Евросоюза, премьер-министр Великобритании отметила, что готова в случае необходимости на несколько месяцев продлить переходный период после Brexit, однако не считает, что такой шаг необходим.

"Я сейчас не занимаюсь тем, что предлагаю продлить период реализации Brexit, - заявила Тереза Мэй в частности. - Мы все вместе работаем над тем, чтобы не допустить отката к жесткой границе между Ирландией и Северной Ирландией".

Премьер-министр повторила, что стороны добились "прогресса" как по соглашению о выходе Великобритании из ЕС, так и по условиям будущего сотрудничества. Тем не менее большинство обозревателей считают, что саммит пока еще 28 стран Евросоюза завершился безрезультатно. Его участники не подтвердили проведение очередной встречи сообщества 17-18 ноября, на которой должно было быть утверждено соглашение по Brexit.