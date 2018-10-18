Перед любовницами нацистов извинились

Власти Норвегии извинились перед женщинами, которые подвергались репрессиям за близкие отношения с немецкими солдатами во время Второй мировой войны. Премьер-министр Эрна Сульберг назвала их "жертвами недостойного обращения". "Сегодня от имени правительства я хочу принести свои извинения", - сказала она в ходе выступления в среду.

Во время нацистской оккупации приблизительно от 30 до 50 тысяч норвежек вступали в связь с солдатами Вермахта. Их обвиняли в распутном поведении, в предательстве, подвергали публичным унижениям и избиениям, увольняли с работы, заключали в тюрьмы.