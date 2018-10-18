Охота на енота

В одном из оживленных районов в центре Токио в среду вечером внимание пешеходов привлек енот, отдыхавший на дереве. Полицейские и пожарные организовали спецоперацию по поимке гостя, который, по некоторым данным, покинул местный зоопарк и устроил вечерний променад по улицам японской столицы. По решению властей, были оцеплены соседние улицы. Испуганное животное сопротивлялось пожарным из последних сил, а когда его при помощи специальных сачков и палки, все-таки сняли с дерева, ударив несколько раз, сбежало. Лишь через несколько часов беглеца удалось поймать, и под вспышки фото и кинокамер и крики толпы, он отбыл в неизвестном направлении на полицейской машине.