Пляжи Сен-Тропе в мазуте

Во Франции закрыли многие пляжи на средиземноморском Лазурном побережье, в том числе - в легендарном Сен-Тропе в связи с их очисткой от мазута. 7 октября в результате столкновения двух танкеров неподалеку от Корсики произошла масштабная утечка нефтепродуктов в море. Суда шли под флагами Туниса и Кипра, из дыры, пробитой в одном из топливных баков, в море вытекло около 600 тонн нефти. Длина пятна составляла примерно 20 километров, а ширина - несколько сотен метров. По словам представителей местных властей, операция по очистке может продолжиться еще несколько недель.