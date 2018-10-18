Килиан Мбаппе - герой Бонди, герой Франции

Победа Франции на чемпионате мира по футболу для жителей небольшого парижского пригорода Бонди – это прежде всего личная история. Именно в Бонди провел детство и юность один из главных героев турнира – 19-летний Килиан Мбаппе. Накануне он побывал в родном городе. "Вернуться сюда в качестве чемпиона мира – это лучший подарок, какой я мог себе сделать", - сказал молодой человек.

На мировом первенстве Мбаппе заработал полмиллиона евро, и весь свой гонорар он перечислил организациям, которые помогают больным детям. "Это не изменит мою жизнь, но изменит их", - так Мбаппе объяснил свой поступок. В середине октября фотография лучшего молодого футболиста чемпионата мира-2018 украсила обложку американского журнала Time.

Мбаппе с наградой лучшему молодому игроку ЧМ Reuters

По словам Мбаппе, вряд ли он смог бы добиться таких высот свои 19 лет, если бы не поддержка родных. "Они всегда помогали мне – как во время моего первого матча в Бонди, так и во время игр, которые собирали 80 тысяч зрителей".

На прошедшем в России чемпионате Мбаппе был одним из самых юных футболистов. В 1/8 турнира француз отметился дублем, став таким образом вторым молодым игроком за всю историю футбола, забившим больше одного мяча за один матч на чемпионате мира. Первым был легендарный Пеле. А потом Мбаппе стал еще и автором гола в финале турнира и был признан лучшим молодым футболистом чемпионата.