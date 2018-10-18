Хавьер Бардем - о премии "Люмьер", мечтах и планах

Во французском Лионе в десятый по счёту раз проходит кинофестиваль имени братьев Люмьер. В нынешнем году киносмотр открыл Хавьер Бардем. Первое, что отметил оскароносный испанский актёр в интервью Euronews, - то, что он был поражён размахом мероприятия и той страстью к киноискусству, которую демонстрируют французские зрители.

"На церемонии открытия, которая прошла пару дней назад, я увидел этот театральный зал и пять тысяч зрителей в нём. И я сказал, что Тьерри Фремо, просто безумный человек, ведь он устроил такое!"

На фестивале Хавьер Бардем представляет фильм "Все знают", который снял иранский режиссёр Асгар Фархади. Бардем сыграл в ленте одну из главных ролей.