Хавьер Бардем - о премии "Люмьер", мечтах и планах

Во французском Лионе в десятый по счёту раз проходит кинофестиваль имени братьев Люмьер. В нынешнем году киносмотр открыл Хавьер Бардем. Первое, что отметил оскароносный испанский актёр в интервью Euronews, - то, что он был поражён размахом мероприятия и той страстью к киноискусству, которую демонстрируют французские зрители.
"На церемонии открытия, которая прошла пару дней назад, я увидел этот театральный зал и пять тысяч зрителей в нём. И я сказал, что Тьерри Фремо, просто безумный человек, ведь он устроил такое!"
На фестивале Хавьер Бардем представляет фильм "Все знают", который снял иранский режиссёр Асгар Фархади. Бардем сыграл в ленте одну из главных ролей.
"Я ожидал увидеть фестиваль меньшего размаха. Но потом оценил его реальный масштаб. И не только с точки зрения охвата аудитории - а люди здесь и правда массово идут на каждый показ. Речь идёт еще и той любви, которую фестиваль даёт зрителю. Я испытываю особенные чувства, будучи частью всего этого".
Актёр признаётся, что давно мечтал поработать Асгаром Фархади. И вот, наконец, желание исполнилось. Мы решили поинтересоваться, о чем он мечтает сегодня.
"Желаний очень много. Мне ещё многому нужно научиться - быть более честным, меньше манипулировать работой, стараться привносить то, что соответствует истине. Правде, которая не приукрашивает и не очерняет образ, но соответствует тому, что переживает герой в данный момент. И ещё: главные роли оставить в стороне. Потому что это источник тщеславия и хвастовства. У нас, у актёров, часто с этим проблемы".
Бардем покорил Голливуд, благодаря фильму "Старикам тут не место". Лента принесла ему "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. По словам самого актёра, в выборе ролей ему помогает шестое чувство.
"Я полагаюсь на интуицию. Я не знаю ни одного актёра, который в процессе работы над картиной был бы уверен, что в итоге получится шедевр. Когда фильм готов, какие-то его эпизоды - катастрофа, какие-то - наоборот, удались. И если повезёт, то фильм в итоге получится хороший".
Педро Альмодовар - пока единственный испанец, удостоенный премии "Люмьер". Произошло это в 2014 году. Лауреатов "Нобелевской премии кино", как её часто называют, всего десять. Среди них - Клинт Иствуд, Кен Лоуч и Катрин Денёв. В этом году список пополнит американская актриса Джейн Фонда. Вот, что ответил Хавьер Бардем на вопрос о том, рассчитывает ли он получить эту почётную награду.
"Это было бы нечто. Это означает, я надеюсь, что к тому времени я ещё буду жив. Но я бы предпочёл получить приз, когда мне стукнет лет 150".