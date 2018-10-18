Женщинам вход воспрещен

Разъяренная толпа помешала женщинам войти в индийский храм в Сабаримале на юге штата Керала – одно из самых почитаемых мест в индуизме. Женщины попытались войти в этом храм впервые за несколько сот лет. На место прибыли десятки полицейских. Но все же предотвратить столкновения не удалось, несколько человек, в том числе пожилая женщина, получили травмы.