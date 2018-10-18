Нецелевое использование средств привело к жертвам

По меньшей мере два человека погибли в среду в результате беспорядков в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Начавшиеся мирно манифестации с требованием привлечь к ответственности чиновников, причастных к нецелевому использованию государственных средств на поставки нефти из Венесуэлы, переросли в столкновения с силами правопорядка. Как минимум 11 протестующих получили ранения. Восемь человек задержаны. Сообщается, что среди полиции также есть пострадавшие. Манифестации протеста прошли в 14 других городах. Массовые акции начались на Гаити в конце августа. Президент тогда заверил, что расследование случаев коррупции станет приоритетом для нового правительства страны. 5 августа Жовенель Моиз предложил на пост премьер-министра кандидатуру 61-летнего политика Жана Анри Сеана. Предыдущий премьер-министр Гаити Жак Ги Лафонтан 14 июля подал в отставку вместе с остальными членами правительства после произошедших в стране массовых беспорядков, поводом для которых стало решение властей резко повысить цены на автомобильное топливо.