Как японцы помогают непальцам учиться

В этом эпизоде программы "Глобально о Японии" мы отправляемся в Непал, в Гималаи. Местные школьники теперь могут заниматься при свете ламп, а все благодаря небольшим электрогенераторам, которые называются Cappa. Энергию они получают из протекающей неподалеку реки. Создал эти устройства глава японской компании Ibasei Норио Кикучи. Это часть пилотного проекта, который поддерживает Японское агентство международного сотрудничества.

Мы побывали в деревне Калика. Ученики местной школы теперь не только занимаются в освещенным классах, но и могут заряжать фонари, которые потом используют дома. Мы побывали в гостях у семьи 7-летней Ромины. Девочка показала нам, как по вечерам учит уроки при свете лампы.

Директор школы Джаман Бахадур Гурунг рассказывает, что во время дождя приходится закрывать все окна, из-за этого в помещении становится очень темно. Но теперь занятия не прерываются даже во время непогоды, потому что в классах всегда есть свет. По словам директора, в школу приходит все больше и больше учеников, их привлекают новые технологии.

Местные жительницы позвали нас на обед, а между тем показали нам, как заряжают от Cappa свои телефоны и фонари. Таких генераторов в Непале всего шесть.

Еще мы побывали на заводе в Катманду, который начал производить генераторы, основываясь на обмене опытом с компанией Ibasei. Суман Прадхан, координатор проекта в Nepal Yantra Shala Energy, рассчитывает, что в будущем они самостоятельно смогут производить и экспортировать Cappa. Цель этого пилотного проекта – помочь Непалу стать самостоятельнее в технологическом плане.