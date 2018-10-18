Саммит ЕС: "брексит" зашел в тупик

Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова в случае необходимости на несколько месяцев продлить переходный период после "брексита", чтобы добиться решения вопроса о режиме контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного КоролевстваСеверной Ирландией.

Тереза Мэй: "Мы ведем работу с Евросоюзом над возможностью продления переходного периода, до того как вступит в силу новая система отношений. Мы думаем, что не будет необходимости прибегать к этому варианту, но если это произойдет, мы хотим гарантировать, что между Ирландией и Северной Ирландией не будет жесткой границы".

Лидеры ЕС отменили проведение экстренного саммита сообщества 17-18 ноября, на котором должно было быть утверждено соглашение по условиям "брексита".

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил: "Остаются три важных вопроса. Это права граждан ЕС, проживающих в Великобритании и права британских граждан в ЕС. Затем — вопрос выплаты. Думаю, что мы смогли прийти к согласию по этим двум вопросам. Третий вопрос — это граница, мы должны продолжить над ним работу, пока мы не можем его согласовать, но я хочу быть оптимистом".

Обе стороны хотят сохранить прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией для людей, товаров и услуг, но Брюссель и Лондон еще не решили как это сделать, не нарушая целостности европейского таможенного союза, который покидает Великобритания.