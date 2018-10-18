Дружба дайвера и тюленя

В водах Северного моря у побережья островов Фарн на северо-востоке Соединённого Королевства британский дайвер обрёл друга - тюленя, который любит обниматься и шалить.

Аквалангист по имени Бен Бервилл поделился своим приятным опытом общения с диким животным, выложив в интернет видокадры. На них тюлень при встрече с дайвером обхватывает его ластами и крепко прижимается к нему. После пары минут объятий он начинает играть с приятелем, теребя зубами маску на его голове. Бен шутит, что таким образом его новоиспечённый друг проверяет, достаточно ли плотно она сидит.