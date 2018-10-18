Керчь в трауре

Жертвами взрыва и стрельбы в керченском политехническом колледже стали 11 несовершеннолетних. Всего погибли 19 человек. К настоящему моменту опознаны тела всех жертв. Госпитализированы еще около 50 пострадавших.
В среду утром в столовой колледжа сработало самодельное взрывное устройство, после этого в здании была открыта стрельба. Благодаря записям с камер видеонаблюдения следователям удалось установить имя человека, который пришел в учебное заведение в ружьем. Предполагаемым преступником оказался 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Позже молодой человек покончил жизнь самоубийством. Мотивы нападавшего сейчас выясняют правоохранители.
Изначально Следственный комитет России рассматривал случившееся как теракт, но позже дело было переквалифицировано на статью "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". Уголовное дело было заведено и на Украине. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко:
"Почему это так важно для нас? Потому что это украинские граждане. И когда погибают граждане нашей стран - неважно, где это произошло - это всегда трагедия".
С заявлением выступила и представитель МИД России Мария Захарова:
"В эти трагические минуты мы благодарны за те искренние слова и соболезнования, конечно, которые мы слышим".
В Крыму объявлен трехдневный траур. В самой Керчи введен режим повышенной готовности, ужесточен пропускной режим на социально значимые объекты. Кроме того, с четверга около школ и детских садов будут дежурить по два вооруженных бойца Росгвардии.