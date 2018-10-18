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Керчь в трауре

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Керчь в трауре

Керчь в трауре
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Жертвами взрыва и стрельбы в керченском политехническом колледже стали 11 несовершеннолетних. Всего погибли 19 человек. К настоящему моменту опознаны тела всех жертв. Госпитализированы еще около 50 пострадавших.

В среду утром в столовой колледжа сработало самодельное взрывное устройство, после этого в здании была открыта стрельба. Благодаря записям с камер видеонаблюдения следователям удалось установить имя человека, который пришел в учебное заведение в ружьем. Предполагаемым преступником оказался 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Позже молодой человек покончил жизнь самоубийством. Мотивы нападавшего сейчас выясняют правоохранители.

REUTERS/Pavel Rebrov

Изначально Следственный комитет России рассматривал случившееся как теракт, но позже дело было переквалифицировано на статью "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". Уголовное дело было заведено и на Украине. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко:

"Почему это так важно для нас? Потому что это украинские граждане. И когда погибают граждане нашей стран - неважно, где это произошло - это всегда трагедия".

С заявлением выступила и представитель МИД России Мария Захарова:

"В эти трагические минуты мы благодарны за те искренние слова и соболезнования, конечно, которые мы слышим".

REUTERS/Pavel Rebrov

В Крыму объявлен трехдневный траур. В самой Керчи введен режим повышенной готовности, ужесточен пропускной режим на социально значимые объекты. Кроме того, с четверга около школ и детских садов будут дежурить по два вооруженных бойца Росгвардии.