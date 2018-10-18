Афганские талибы взяли на себя ответственность за серию нападений на военнослужащих НАТО в окрестностях крупнейшей американской базы в Баграме.
Афганистан: нападения на солдат НАТО
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Афганистан: нападения на солдат НАТО
Трое военнослужащих из Чехии были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля рядом с патрульным бронетранспортёром.
А ранее ещё один смертник взорвал себя в окрестностях базы. Погибли два мирных жителя, ранения получили по меньшей мере три человека: по одним данным, также гражданские, по другим — военнослужащие НАТО, но их национальность не уточняется.