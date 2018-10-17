Голод в Йемене: ООН бьёт тревогу

Количество йеменцев, находящихся на пороге голодной смерти, в ближайшие месяцы может увеличиться на несколько миллионов. С таким предупреждением выступила во вторник Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ПСО) ООН.

Эрве Верхузел, официальный представитель ПСО ООН:"Если ситуация не изменится, количество йеменцев, находящихся на грани выживания и которым срочно требуется оказание продовольственной помощи, чтобы спасти их от голода, увеличится на 3,5 миллиона и достигнет в общей сложности 12 млн человек".

В настоящее время в Йемене, по оценке ООН, около 18 млн человек находятся в постоянных поисках пищи и не уверены, найдут ли они какую-нибудь еду в следующий раз. Миллион 800 тысяч детей страдают от острой формы недоедания. 400 тысяч малолетних находятся из-за голода между жизнью и смертью.

Боевые действия в районе порта Ходейда не позволяют доставлять продовольствие и другую гуманитарную помощь в достаточных количествах в страну, которая живёт в условиях международных санкций с 2014 г.

Йемен четыре года живёт в условиях вооружённого конфликта между шиитским движением хуситов, которое контролирует западную часть страну, в том числе столичный город Сана, и войсками коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает правительство президента Мансура Хади.