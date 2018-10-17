Мохаммед бен Салман: "Мы не имеем отношения к исчезновению Хашкаджи"

Об итогах встречи сообщили в кратком коммюнике внешнеполитического ведомства США.

Чуть подробнее на эту тему высказался Дональд Трамп. Он заявил в Твиттере, что фактический правитель королевства полностью отрицает вмешательство в исчезновение журналиста Джамаля Хашкаджи, и что принц намерен провести всестороннее расследование случившегося.

Последний раз оппозиционного журналиста, представителя очень богатой саудовской семьи, видели входящим в консульство королевства две недели назад, 2-го октября.

Турецкие правоохранители провели накануне обыск в диппредставительстве, который продолжался 9 часов. Эти следственные действия производились с разрешения саудовской стороны. Ход расследования прокомментировал и Эрдоган.

В конце прошлой недели появились сообщения о том, что у Турции имеются видео- и аудиосвидетельства о том, что Хашкаджи был убит. Накануне ряд СМИ сообщал, что Саудовская Аравия готова признать свою ответственность за смерть Хашкаджи, наступившую, как подчеркивалось, во время допроса.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм дал понять, что считает принца заказчиком устранения Хашкаджи: "Этот парень ведет себя как бульдозер, он сделал так, чтобы журналиста убили в консулате в Турции и думает, что ему все сойдет с рук. Он должен уйти".

Тем временем удлиняется список представителей мира бизнеса и финансов, заявивших об отказе участвовать в международной конференции по инвестициям, которая должна начаться на следующей неделе в Эр-Рияде. В рамках этого форума наследный принц Мухаммед бен Салман намеревается представить свою программу реформ.