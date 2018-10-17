"Ночной дозор": реставрация на глазах у публики

На глазах у посетителей Рейксмюсеума - художественного музея в Амстердаме - будет отреставрирована одна из самых известных картин Рембрандта "Ночной дозор".
За процессом смогут наблюдать ценители искусства во всём мире: для них организуют прямую трансляцию в интернете.
"Ночной дозор" - это символ, портрет нашего общества. На холсте вместе изображены протестанты и католики. Это предмет гордости наших граждан, которые даже во время реставрации смогут любоваться картиной. Это и история, и будущее нашего города", - сказала мэр Амстердама Фемке Хальсема.
В последний раз "Ночной дозор" реставривали 40 лет назад после того, как злоумышленник повредил полотно ножом. Эксперты отмечают, что со временем краска на холсте выцвела, стали вновь видны следы повреждений.
В зале экспозии установят павильон из стекла. Сквозь прозрачные стены посетители смогту следить за реставрационными работами, которые начнутся летом 2019 года.