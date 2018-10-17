Годовщину гибели Помпей следует отмечать не в августе, а в октябре. Об этом свидетельствуют открытые в ходе раскопок в разрушенном городе надписи углём. Уточнить месяц позволяет упоминание конкретного дня: 16 день до ноября, то есть 17 октября. Новые сроки подтверждают и следы осенних фруктов, которых не могло быть в августе, и теплые одеяния погибших при извержении Везувия.
Помпеи: конец света перенесли
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Помпеи: конец света перенесли
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Как рассказывает директор Археологического парка Помпеи Массимо Осанна, надпись могла быть оставлена за неделю до извержения, так что это позволяет перенести дату катастрофы с 24 августа на 24 октября. «Запись была временной, более того, её оставили в комнате, где работали строители. Это был незаселённый дом, а в этих помещениях и в саду шёл ремонт».
Указание на то, что извержение Везувия произошло 24 августа 79 г., восходит к письму античного автора Плиния Младшего. Археологи не исключают, что при переписывании манускрипта в Средние Века и в раннее Новое Время в текст могла вкрасться ошибка.