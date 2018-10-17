Помпеи: конец света перенесли

Годовщину гибели Помпей следует отмечать не в августе, а в октябре. Об этом свидетельствуют открытые в ходе раскопок в разрушенном городе надписи углём. Уточнить месяц позволяет упоминание конкретного дня: 16 день до ноября, то есть 17 октября. Новые сроки подтверждают и следы осенних фруктов, которых не могло быть в августе, и теплые одеяния погибших при извержении Везувия.