Кашмир: антииндийские акции протеста

В Кашмире начались антииндийские акции протеста. Поводом для демонстраций стало убийство нескольких человек в результате перестрелки, произошедшей утром в среду между правительственными силами и мятежниками в городе Сринагар. Участники акции, как сообщается, пытались прорваться к месту происшествия, забрасывая полицию камнями.

"Мы получили информацию, что в одном из районов города скрывались повстанцы. Полиция окружила эту часть город и этот дом. Но по правоохранителям был открыт огонь", - сообщил начальник полиции Дилбах Синх.

Перестрелка продлилась около получаса. В результате погибли по меньшей мере три человека, среди них офицер полиции и двое предполагаемых мятежников. Еще трое военных получили ранения.