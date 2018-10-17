О санкциях, пенсиях и ЕС: интервью Дмитрия Медведева

Перед отъездом в Брюссель на саммит "Азия-Европа" премьер-министр России Дмитрия Медведев дал интервью телеканалу Euronews. И первый же вопрос был о том, как он прокомментирует нынешние отношения между Россией и Евросоюзом.

Если вернуться к текущей ситуации в отношениях между Россией и Европейским Союзом, то - что скрывать? - эти отношения переживают не лучшие времена, - сказал Медведев. - Мы считаем, что это результат тех достаточно скоропалительных решений, которые были приняты самим Евросоюзом и, как мне кажется, расплачиваются за эти решения - ещё раз подчёркиваю: не мы были их инициаторами - те, кто живет в Европейском Союзе

Другой болезненный вопрос - о санкциях, введённых в отношении России. Считает ли Медведев, что его стране объявлена экономическая война?

- Санкции абсолютно непродуктивная история, - заявил российский премьер. - А санкции в отношении банковского сектора - это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжёлые санкции. Нет никаких сомнений, что мы подобного рода давление сможем преодолеть, у нас нет никаких сомнений, что наша экономика способна адаптироваться к любым формам давления. Вопрос только в том, зачем это надо? Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок.

Говорилось в ходе интервью и о пенсионной реформе, вызвавшей масштабные протесты в России.

- Такие реформы нигде не проходят легко. Это сложные реформы, которые, естественно, взывают у людей обеспокоенность о своей судьбе. Но тем не менее - я неоднократно тоже уже об этом говорил - это нужные преобразования. И мы пошли на эти шаги, именно имея ввиду, что в абсолютном большинстве стран, которые достигли определённого уровня развития и уровня жизни, такие реформы необходимы. В настоящий момент уровень жизни стал другим, и продолжительность жизни в нашей стране выросла до 73 лет, что радикальным образом отличается о того, что было в нашей стране, например, в 40-е или 50-е годы, когда был установлен пенсионный возраст. Поэтому это объективная реальность.

Полную версию интервью смотрите вечером 18 октября в программе Глобальный диалог. Оно был взято до того, как поступили сообщения о взрыве в Керчи. Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования семьям погибших.